Tom Holland desmente boato de que comprou casa com Zendaya

Os rumores de que o casal sensação tinha comprado uma casa no Sul de Londres eram muitos, mas Tom Holland deixou claro que não era verdade, ao aparecer, na sexta-feira passada, no programa americano "Live with Kelly and Ryan".

"Tive tantas pessoas a telefonar-me porque, aparentemente, comprei uma casa nova no Sul de Londres? O que é completamente falso!", disse o ator, de 25 anos de idade. "Eu não comprei uma casa nova".

Questionado pela apresentador Ryan Seacrest como é que ele acha que os rumores tiveram origem, a estrela do Spider-man deixou claro: "Eu não sei!"

Note-se que Tom Holland e Zendaya, também de 25 anos, já disseram que namoravam enquanto filmavam o filme "Homem-Aranha: regresso a casa", em 2017. Mas a relação apenas foi confirmada quando o casal foi apanhado a namoriscar dentro de um carro, em Los Angeles, no ano passado.