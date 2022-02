Carta de António Costa aos Coríntios portugueses

Por João Cerqueira - Escritor

A principal prioridade do novo Governo de António Costa é tirar Portugal da cauda da Europa. Louvemos o primeiro-ministro. Contudo, é estranho que tendo sido ele próprio e o seu partido os principais responsáveis pelo falhanço económico do país, só agora se tenha dado conta das asneiras que fizeram. Mas, qualquer filho de Deus pode encontrar a sua Estrada de Damasco, ser atingido pela luz da verdade e arrepiar caminho. Mesmo os socialistas portugueses, muito superiores a Paulo de Tarso na perseguição aos criadores de riqueza e aos cidadãos que não trabalhem para o Estado, podem ser iluminados. Estranhos, misteriosos e desconcertantes são os caminhos do Senhor.

Ele lá sabe…

Tão ambicioso objetivo esbarra, porém, numa citação atribuída a Einstein que, embora não seja dele, não deixa de ser verdadeira. A definição de loucura: repetir vezes sem conta o mesmo método e esperar resultados diferentes.

Homem inteligente, António Costa não irá certamente querer passar por insano. Porque, uma vez que foram os últimos vinte anos de governo socialista que empobreceram e atrasaram o país, não será decerto com esse estafado método de governo que Portugal sairá da cauda da Europa. Em Portugal acontecem fenómenos sem explicação como os pepinos gigantes do Entroncamento, a reeleição de José Sócrates e a própria aparição da Virgem, mas até num país mirabolante os prodígios têm limites. Com mais Socialismo não vamos lá e o primeiro-ministro sabe-o.

Por isso, se Paulo de Tarso viu Jesus, António Costa viu o Liberalismo. E o Santo Ananias que o curou da cegueira foi a Irlanda - terra de fé católica, São Patrício e iluminuras. António Costa olhou para a Irlanda: o país mais liberal da Europa que nos leva os enfermeiros e a geração mais bem preparada de sempre. De país pobre, passa, a partir da crise financeira de 2008, a ser um dos países mais ricos da UE que atrai as melhores empresas do mundo e os emigrantes mais bem qualificados. A Irlanda atual tem um salário médio que é quase o triplo do português, está no segundo lugar do índice de desenvolvimento humano - combinação da saúde, do rendimento e da educação -, está no terceiro lugar no índice de rendimento per capita e no décimo lugar mundial no índice de Gini que mede as desigualdades sociais. E tudo isto bebendo cerveja Guiness em vez de Super Bock, uma mixórdia que até mata os ratos chamada Irish Coffee, e não fazendo a menor ideia de como se cozinha seja lá o que for.

Ora, perante este milagre económico e esta boa nova social, o primeiro-ministro concluiu, tal como o seu pai espiritual, que chegara a altura de meter o Socialismo na gaveta. Nem todos ficarão convencidos, um novo Pedro recusar-se-á sentar-se com os gentios, haverá greves e protestos, alguns chiliques, mas a sua fé é inquebrantável.

Com a bênção do político mais pio desde Oliveira Salazar, Sua Excelência o Presidente da República, aguarda-se, pois, a Carta aos Coríntios portugueses que começará assim:

«Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor ao Liberalismo, sou como um bronze que soa ou um címbalo que retine.»