Covid-19. Portugal contabiliza menos de 10.000 novos casos e número de internamentos continua a diminuir

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 9.360 novos casos de covid-19 e 35 mortes associadas à doença. Estes dados, presentes no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo, elevam para 3.187.389 o total de infetados no país desde o início da pandemia e para 20.831 as vítimas mortais.

A região de Lisboa e Vale do Tejo reportou novamente o maior número de novos casos: 2.922. Segue-se o Norte, com 2.408 infeções. No Centro há 1.857 casos, no Alentejo 531, e no Algarve 663. Quanto às regiões autónomas, a Região Autónoma dos Açores reportou 532 novas infeções e a da Madeira 447.

Dos 37 óbitos, 12 ocorreram no Norte, outros 12 em Lisboa e Vale do Tejo, seis no Centro, três no Alentejo, um no Algarve e um na Madeira. Nos Açores não se registaram mortes.

Já o número de internamentos continua a diminuir, continuando abaixo dos 2.000. Este domingo estão internadas menos 11 pessoas do que no último relatório, sendo o número de doentes que se encontra nos hospitais portugueses com covid-19 de 1.788. Também a quantidade de utentes nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) diminuiu - sendo hoje menos dois do que ontem: São este domingo 116 o número de pessoas em UCI.

Por outro lado, mais 23.651 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, elevando para 2.676.699 o total de recuperados no país desde o início da pandemia.

Há agora 489.859 casos ativos no país, menos 14.326 do que ontem. As autoridades de saúde têm neste momento 505.037 contactos em vigilância.

A incidência nacional mantém-se nos 3853,1 casos por 100 mil habitantes, sendo que a nível continental é de 3833,4 casos e estava nos 4385,9 casos de infeção. O Rt é de 0,74 e 0,73, a nível nacional e continental, respetivamente.