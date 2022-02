Três consórcios investem 236 milhões de euros na bioeconomia sustentável

O Fundo Ambiental escolheu três consórcios das fileiras do têxtil e vestuário, do calçado, e da resina natural.





O Relatório Final com os resultados do convite "Promoção da Bioeconomia Sustentável", lançado pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, identifica os três consórcios selecionados pelo Fundo Ambiental para as fileiras do têxtil e vestuário, do calçado, e da resina natural, anunciou o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, acrescentando que se prevê que os consórcios agora selecionados, um por fileira, mobilizem 236,2 milhões de euros de investimento para os próximos quatro anos e envolvam 160 parceiros e entidades empresariais.

Assim, diz a nota do Governo, na fileira do têxtil e vestuário foi selecionado o consórcio BE@T, liderado pelo CITEVE - Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal, tendo a participação de 54 parceiros e um investimento de 132 milhões de euros.

Já o consórcio BioShoes4all, selecionado para a fileira do Calçado, é liderado pela APICCAPS - Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e os seus sucedâneos, envolvendo 68 parceiros e um investimento de 75 milhões de euros.

Quanto à fileira da valorização da Resina Natural, foi selecionado o consórcio RN21, liderado pela ForestWISE - Laboratório Colaborativo para a gestão integrada da Floresta e do Fogo. Conta com 38 parceiros e prevê a mobilização de um investimento global de 29 milhões de euros.

Os consórcios selecionados são agora convidados a pormenorizar o Projeto Integrado até 3 de maio de 2022, prevendo-se que a assinatura do contrato ocorra em junho de 2022.