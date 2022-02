Salgado sem contestar

A defesa de Ricardo Salgado, o antigo ddt, a cargo do Proença de Carvalho filho, que resolveu não o defender das acusações de que é alvo, devendo assim dá-las por verdadeiras, e ao seu cliente indefensável perante elas – segundo o que se presume publicamente da forma actual da sua defesa.

Limita-se a usar um suposto Alzheimer de que seria vítima o cliente, para pedir que não vá preso. Embora, claro, nada de devolver a massa aos prejudicados por ele e as suas más acções, que são independentes do Alzheimer. E da sua abusiva riqueza, à custa de outros desgraçados que nele acreditaram. Apesar de haver um juiz que não acredita nos direitos dos espoliados. E parece que ainda assim é juiz. Ao ponto de os dividir agora, dando a alguns um estatuto especialíssimo, mais à custa dos contribuintes do que à própria.