Chrissy Teigen revela que está a iniciar mais um tratamento de fertilização in vitro

Chrissy Teigen iniciou novamente um tratamento de fertilização in vitro (FIV), um ano depois de perder o bebé Jack, a meio da gravidez, com o parceiro e músico John Legend.

"Mostrei este assunto nas minhas histórias, mas queria dizer-vos que estou a iniciar outro ciclo de FIV para salvar o maior número de óvulos possível e espero fazer alguns embriões fortes e saudáveis", escreveu a modelo de 36 anos, numa publicação partilhada na rede social Instagram, depois de ter mostrado no dia anterior uma série de injeções associadas ao tratamento.

"Sinceramente não me importo com as injeções...elas fazem-me sentir como uma médica", explicou Teigen, ao realçar que a pior consequência é o inchaço.

Chrissy também pediu aos seus seguidores para pararem de lhe perguntar se ela está à espera que o tratamento funcione. "Peço-vos humildemente que parem de perguntar se estou grávida, porque embora saiba que esta novidade é dita com excitação, com boas intenções, é uma porcaria ouvir isso, porque sou o oposto de grávida", notou.

Teigen e Legend anunciaram a perda do bebé em outubro de 2020, com várias fotografias no Instagram.

Ainda assim, através da ajuda dos tratamentos, o casal conseguiu conceber dois filhos - Luna Simone, de cinco anos, e Miles Theodore, três.