Ucrânia pede com urgência reunião do Conselho de Segurança da ONU

A Ucrânia pediu, esta segunda-feira, com urgência "imediata" uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, perante a ameaça de uma invasão russa.

"A pedido do Presidente, Volodymyr Zelensky, peço oficialmente consultas imediatas dos membros do Conselho de Segurança da ONU, nos termos do artigo 6 do memorando de Budapeste", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, na rede social Twitter.

De notar que o pedido ucraniano surge num momento em que o Ocidente acusa a Rússia de pretender invadir a Ucrânia, uma vez que já tem concentrado nas fronteiras com aquele país mais de 190 mil soldados e equipamento militar.

A reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU tem como base os memorandos de Budapeste, acordos assinados pela Rússia em 1994 que garantem a integridade e a segurança de três ex-repúblicas soviéticas, uma das quais a Ucrânia, em troca do abandono das armas nucleares herdadas da União Soviética.

Durante a guerra da Crimeia, em 2014, que culminou na anexação pela Rússia daquela península ucraniana, Kiev já tinha invocado esse memorando para recordar a Moscovo os seus compromissos em matéria de fronteiras, mas o documento não prevê quaisquer medidas vinculativas.

De realçar ainda que a última reunião do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia, realizada a 01 de fevereiro, a pedido dos Estados Unidos e contra a vontade da Rússia, transformou-se num confronto direto entre Washington e Moscovo.

Além disso, o Presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje que irá anunciar a sua decisão sobre o reconhecimento da independência das autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, situadas no leste da Ucrânia - uma decisão que poderá pôr fim ao processo de paz desse conflito.

"Ouvi as vossas opiniões. A decisão será tomada hoje", declarou o líder do Kremlin aos membros do conselho de segurança russo, no final de uma reunião alargada que decorreu ao início da tarde e foi transmitida em diferido pela televisão russa.

Os dirigentes dos dois territórios separatistas do leste da Ucrânia - Donetsk e Lugansk - apelaram também hoje a Putin para reconhecer a sua independência e estabelecer uma "cooperação em matéria de defesa".