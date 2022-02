Barragem. Rio acusa Governo de "andar a dormir"

O presidente do PSD acusou o Governo de “andar a dormir”, permitindo que a barragem do Alto Lindoso, Ponte da Barca, atingisse a “pior situação de sempre” na armazenagem de água em virtude da seca que o país atravessa.

“Quem olha para estas imagens percebe automaticamente que estamos na pior situação que alguma vez esta barragem teve na sua história. Isto mostra que o Governo esteve a dormir e não esteve, a tempo e horas, atento para não permitir que a EDP não tivesse produzido mais energia do que aquela que era possível produzir face à situação de seca em que estamos”, afirmou.

Rui Rio lembra que a” EDP continuou a produzir no quadro em que lhe é permitido, mas competia ao Governo, a tempo e horas, evitar isto. Isto deve-se à seca, é certo, mas está pior justamente porque o Governo não cumpriu aquilo que devia ter cumprido”.

Estas acusações surgem, no mesmo dia, em que ministra da Agricultura revelou que a Comissão Europeia evidenciou uma “abertura grande” para avançar com “medidas imediatas” de apoio “para fazer face às necessidades” dos agricultores portugueses, devido à seca. Maria do Céu Antunes não avançou com números, explicando que tal “vai depender da disponibilidade” de cada um dos países da UE.