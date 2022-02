Economia com excedente externo de 1424 milhões

A economia portuguesa registou um excedente externo de 1424 milhões de euros em 2021, o correspondente a 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) e um acréscimo de 1375 milhões face a 2020.

Os dados foram divulgados pelo Banco de Portugal e lembram, no entanto, que os valores das exportações e importações de serviços ficaram abaixo dos registados antes da pandemia.

Nas estatísticas de balança de pagamentos hoje divulgadas, o banco central aponta ainda o recebimento de mais fundos europeus como tendo sido "determinante para o aumento do excedente da balança de rendimento secundário e para a redução do défice da balança de rendimento primário", respetivamente para 5.709 e -2.543 milhões de euros.

Quanto à balança de capital, viu o seu excedente aumentar para 3.827 milhões de euros, beneficiando do recebimento, em julho de 2021, de cerca de 1.100 milhões de euros do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, montante proveniente da devolução da margem financeira no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal.