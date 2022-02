Marcelo manifesta solidariedade com Ucrânia

Marcelo Rebelo de Sousa condenou esta segunda-feira à noite “veementemente” o reconhecimento russo de duas regiões separatistas em território ucraniano, manifestando assim a sua solidariedade com a Ucrânia.

“Como a União Europeia já o disse, e o Governo português, através do senhor primeiro-ministro, a posição portuguesa é muito clara: o reconhecimento da soberania das duas regiões separatistas da Ucrânia representa uma violação clara dos Acordos de Minsk e põe em causa a integridade territorial da Ucrânia”, disse o Presidente da República, à chegada a Haia, Holanda.

Marcelo não quis afastar-se daquela que é “a posição de Portugal, que é a posição da União Europeia”, assim como comentar possíveis cenários. O chefe de Estado, contudo, disse "ter presente os muitos ucranianos e as muitas ucranianas que vivem em Portugal". "Naturalmente, dizer a umas e a outros que acompanho, e acompanhamos, autoridades portuguesas - e no caso português com uma comunidade que é maior do que outras comunidades noutros países da UE -, aquilo que naturalmente sentirão", disse.

Questionado sobre que mensagem deixaria aos portugueses que se encontram na Ucrânia, respondeu que “tudo aquilo que há a comunicar aos portugueses, tem sido comunicado pelo Governo português, nomeadamente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros”.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que “Portugal acompanha exatamente aquilo que se vai passando quanto aos seus compatriotas residentes ou que se encontram na Ucrânia, como tem presente no seu espírito – todas as autoridades portuguesas – a comunidade ucraniana, que é grande, que é importante no nosso país, com uma dimensão superior àquela que porventura existe noutros países da UE”.

Assim, desviando-se das perguntas dos jornalistas, o Presidente considerou “prematuro falar do amanhã”, frisando que o importante hoje é expressar aquela que é a posição de Portugal e da UE.

“[É] aquilo que foi acordado dentro da União Europeia e que foi expresso, um a um, pelos responsáveis de cada Estado, no caso do primeiro-ministro [António Costa], por mensagem escrita, que eu retomo também em pormenor - porque é a posição do Estado português - acabado de chegar a Haia, onde amanhã serei recebido, porque já estava marcado, por sua majestade o Rei, mas entendo que neste momento não há mais nada a acrescentar”, declarou.