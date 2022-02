Efemérides de 22 de fevereiro

705 A Imperatriz Wu Zetian( 624-705), a única mulher na história da China a ocupar o trono, abdicou há 2317 anos, restaurando a dinastia Tang (desde a unificação da China imposta por Sui Li Yuan, entre 581 e 618, até depois 979).

1828 Regressou a Lisboa do exílio austríaco há 194 anos D. Miguel (1802-66), irmão mais novo de D. Pedro IV, que jurou a nova Carta Constitucional, deitando-a no entanto fora em poucos meses, e provocando as guerras civis liberais de 1831-34, que perdeu, vindo a morrer exilado na Alemanha.

1906 Foi publicado há 116 anos, ainda antes da Ditadura de João Franco (1906-08), no final do último Executivo de Luciano de Castro, o manifesto contra a apreensão de jornais, subscrito pelos directores dos jornais O Mundo, O Dia, Vanguarda, Diário de Notícias, e A Época.

1912 O contrato para introdução da telegrafia sem fios, em Portugal, foi assinado há 110 anos entre o Governo português (de Augusto Vasconcelos, 1911-12) e a Marconi.

1933 O texto da Constituição de 1933, que consagrou a ditadura do Estado Novo, foi publicado há 89 anos no Diário do Governo, e plebiscitado a 19 de Março, sendo a abstenção contada como voto de apoio.

1942 O escritor austríaco Stefan Zweig (n.1881), suicidou-se há 80 anos no exílio brasileiro, pela "amargura de ver a Europa espezinhada por Hitler".

1950 O então diretor geral da Cooperação Económica dos EUA (1948-50), Paul Hoffman (1891-1974), anunciou há 72 anos a atribuição de 23,5 milhões de dólares a Portugal, no âmbito do Plano Marshall.

1974 Foi posto à venda há 48 anos o livro Portugal e o Futuro, de António de Spínola 1910-96), o primeiro Presidente ainda não eleito a seguir ao 25 de Abril.

1975 O MFA, no gonçalvismo (pró-PCP) galopante, reforçou há 47 anos os seus poderes, chamando a si o direito de veto sobre decisões políticas fundamentais.

1997 Cientistas britânicos apresentaram há 25 anos a ovelha Dolly (1996-2003), o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta.

2002 Jonas Savimbi (n.1934), líder da UNITA, foi morto há 20 anos em Angola por tropas governamentais.

2007 O Governo de Sócrates ratificou há 15 anos a convenção contra a corrupção adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em outubro de 2003.

2021 O histórico canal de televisão conservador e pró-Trump norte-americano Fox Channel mudou o nome oficialmente para Star Channel, há 1 ano, pouco depois de denunciar manobras do seu ex-apoiado para se manter no Poder.