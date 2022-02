Depois de rumores de noivado, Adele e Rich Paul não escondem amor

Foi no início deste mês que Adele causou furor nas redes sociais depois de ostentar um anel de noivado, que gerou rumores de que estaria noiva de Rich Paul, agente desportivo. Agora, passadas poucas semanas, o casal apareceu em público num jogo da NBA. Tentaram ser discretos, mas o clima de romance entre as duas estrelas foi mais forte.

After Leaving Her Vegas Residency and Locking Herself In Rich Paul's Mansion Until They Worked Some Things Out in Their Relationship, Photos of Adele is All Smiles With Paul at NBA All-Star Game https://t.co/22Db1ds1HY pic.twitter.com/cO1cWKYQxT