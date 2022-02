Jennifer Aniston teme exposição da sua vida pessoal em autobiografia de colega de 'Friends'

Jennifer Aniston está preocupada com as revelações que Matthew Perry poderá fazer acerca da sua vida privada na autobiografia que está prestes a lançar, nomeadamente no que diz respeito ao seu divórcio do ator Brad Pitt, em 2005.

Recorde-se que, recentemente, Matthew Perry revelou que vai publicar uma autobiografia com o título ‘Friends, Lovers and The Big Terrible Things’ (‘Amigos, Amantes e As Grandes Coisas Horríveis’, em tradução livre). Ao anunciar o lançamento da obra, que deverá ficar disponível em novembro deste ano, o ator escreveu que já haviam escrito muitas coisas sobre si no passado e que tinha chegado o momento de contar a sua versão”. Segundo a imprensa internacional, o livro será focado na longa batalha do ator contra os seus vícios e nos bastidores da série ‘Friends’.

Agora, uma fonte próxima de Jennifer Aniston revelou à revista Closer que a atriz, a icónica Rachel de ‘Friends’, teme que o ex-colega possa expor detalhes do seu divórcio de Brad Pitt. Mattew foi convidado para o casamento em 2000 e era muito próximo do casal quando o matrimónio chegou ao fim.

“A Jen está ansiosa e faz sentido porque o Matthew sabe muito sobre o que aconteceu na vida privada dela, sabe dos detalhes íntimos do casamento”, disse a fonte.

“Apesar de ‘Friends’ ter acabado um ano antes do divórcio, o Matthew estava próximo dela no fim do casamento, ele testemunhou não apenas as suas dores de cabeça, mas detalhes que nunca vieram a público - e que agora ela está petrificada com a possibilidade de ver revelados”, acrescentou.

“Ele não sugeriu a exposição de informações privadas de outras pessoas, mas a Jen sabe que o Matthew quer um bestseller e, para isso, vai expor os segredos mais quentes que tiver. Como testemunha de um dos divórcios mais noticiados da história, ele sabe que há muita gente que quer saber mais sobre isso”, completou.