Homem arromba porta de habitação para furtar objetos. GNR encontrou-o escondido numa parte da casa

Um homem de 36 anos foi detido, no sábado, em flagrante pela Guarda Nacional Republicana (GNR) do Posto Territorial de Arcozelo, enquanto furtava o interior de uma residência, em Vila Nova de Gaia.

Depois de receber uma denúncia a "informar que uma residência estaria a ser alvo de furto", os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde encontraram a porta da habitação arrombada, "com estilhaços de vidro no chão, luzes ligadas no interior da residência e com vários faqueiros e uma televisão em cima do sofá, prontos para serem furtados", explicou a força de segurança num comunicado divulgado esta terça-feira.

Durante a ação policial, foi realizada uma busca à residência, onde foi possível "encontrar um suspeito escondido numa dependência da habitação", tendo sido apurado que este indivíduo seria o "mesmo que tinha entrado para o interior da habitação através do arrombamento do vidro da porta".

O suspeito, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi detido e presente ontem a primeiro interrogatório ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Nova de Gaia, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência.