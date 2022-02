Parlamento russo aprova pedido de Putin para usar exército fora de território nacional

Durante o pedido do governo liderado por Putin, transmitido no site do parlamento, um dos secretários de Estado da Defesa disse que o executivo ficara sem opções diplomáticas.





O presidente russo Vladimir Putin pediu esta terça-feira à câmara alta do parlamento, o Conselho da Federação, permissão para usar a força do exército russo fora do território nacional. A notícia surge menos de 24 horas depois de Putin ter autorizado a mobilização de tropas nas repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk.

De acordo com a Associated Press o pedido foi feito esta tarde e, segundo refere o The Guardian, já foi aprovado.

Durante o pedido do governo liderado por Putin, transmitido no site do parlamento, um dos secretários de Estado da Defesa disse que o executivo ficara sem opções diplomáticas.

Segundo o The Guardian, a autorização entre imediatamente em vigor e o governo pode começar a mobilizar as tropas.

À Sky News, o deputado Konstantin Kosachyov, garantiu que a medida não é um prelúdio para a guerra e invasão da Ucrânia, mas apenas uma mobilização para "evitar a grande guerra que os EUA e a Ucrânia parecem querer".

Esta segunda-feira, Putin reconheceu oficialmente a independência das repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk, a leste da Ucrânia, e declarou que a ideia da existência da Ucrânia foi criada pela Rússia durante a União Soviética.

A iniciativa foi vista como provocatória pelos aliados no Ocidente, da Europa aos Estados Unidos, e a mobilização de tropas russas para a "manutenção da paz" nos dois territórios separatistas teve como reação a imposição de sanções - nomeadamente na Alemanha, que interrompeu a certificação do gasoduto Nord Stream 2.