Homem armado faz reféns no interior de uma loja da Apple numa praça central em Amesterdão

Um homem armado faz várias pessoas reféns num interior de uma loja da Apple, situada na praça central de Leidseplein, em Amesterdão. A polícia holandesa já enviou unidades especiais para lidar com um suposto sequestro durante o assalto.

Segundo escreveu a polícia da capital holandesa na rede social Twitter, “há uma pessoa com uma arma de fogo na loja" e por isso "as forças policiais estão no local com várias unidades e especialistas para manter a situação sob controlo”.

Agora, as autoridades estão a investigar o caso, sem detalhar mais pormenores até ao momento. No entanto, apelam aos moradores, empresários e funcionários locais para não se deslocarem ao local e ainda aos moradores que tenham vista para o prédio em questão para não publicarem fotografias, vídeos ou transmissões ao vivo da situação para manter em segurança a vida dos reféns e dos polícias envolvidos na operação.

Também estão a ser divulgados vídeos por uma emissora local, segundo avançou a agência Reuters, que mostram aquilo que parece ser uma pessoa mantida refém por um homem com uma arma.

4 more cars in 1min , most be over 30 cars now heading over to the #applestore #leidseplein #amaterdam wtf pic.twitter.com/USRyhR1yhA

There is an ongoing hostage situation in an Apple Store at #Leidseplein, Amsterdam (🇳🇱).



This comes shortly after reports of an armed robbery. There is a heavy police presence in the area.



Will update on the thread below: pic.twitter.com/3ZJuQEh5dd