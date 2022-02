Sp. Braga reage: "Denúncias não têm fundamento"

O Sporting de Braga reagiu às notícias sobre as buscas no Estádio Municipal de Braga, e confirmou a "postura altamente colaborante".





O Estádio Municipal de Braga foi alvo de investigações por parte da Polícia Judiciária, e o Sp. Braga reagiu oficialmente, confirmando as mesmas. A visita da PJ ao estádio bracarense terá partidode uma denúncia anónima, que os 'arsenalistas 'veem como sendo sem "fundamento nem qualquer tipo de credibilidade".

Os minhotos garantiram a cooperação com as autoridades, mostrando-se, dizem, disponível para dar toda a documentação solicitada nas buscas. Em comunicado oficial, o Sp. Braga confirmou ainda que nenhum elemento da direção do clube, ou da SAD, foi constituído arguido.

O comunicado na íntegra:

O SC Braga confirma que recebeu nesta terça-feira, no Estádio Municipal de Braga, elementos da Polícia Judiciária (PJ), os quais solicitaram acesso a documentação no âmbito de uma denúncia anónima.

Apesar de entender, de forma veemente, que estas denúncias não têm fundamento nem qualquer tipo de credibilidade, o SC Braga prestou toda a informação requerida, conforme a postura altamente colaborante que sempre teve perante as autoridades.

O SC Braga e os seus responsáveis estarão sempre disponíveis para ceder toda a documentação e informação necessária, cientes de que a mesma é perentória quanto ao detalhe de cada operação realizada.

Refira-se que, no âmbito destas diligências, nem Clube, nem SAD nem qualquer um dos seus responsáveis foram constituídos arguidos.