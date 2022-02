Efemérides de 23 de Fevereiro

1869 Foi abolida a escravatura em todos os domínios portugueses há 153 anos, durante o reinado de D. Luís (1838-89, a reinar desde 61), orgulhando-se Portugal de ter sido o primeiro País europeu a fazê-lo tão totalmente.

1905 Foi denunciado há 117 anos o contrato do monopólio do tabaco, detido pela Companhia de Henri Burnay (1838-1909), desde 1891, passando a concessão a ser renovada, com a renda fixa de 6520 contos de réis, por 25 anos, e sem hipótese de alteração (sendo esta na altura a principal receita do Estado).

1911 Os bispos portugueses contestaram há 111 anos as medidas da I República, designadamente a Lei do divórcio, a criação do registo civil, e o fim do juramento religioso nos tribunais.

1944 Foi criado há 78 anos o Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo, na dependência direta de Salazar – a substituir o organismo que fora fundado em 33 (Secretariado de Propaganda Nacional) para ser dirigido pelo modernista salazarista António Ferro (1895-1956) que muitos artistas trouxe para o Regime de então..

1954 O médico imunologista norte-americano Jonas E. Salk (1914-95) apresentou há 68 anos a vacina para a poliomielite.

1961 O contrato para a construção da travessia do Tejo, entre Lisboa e Almada (Ponte Sobre o Tejo), foi atribuído há 61 anos (em pleno salazarismo) à United States Steel Export Company, responsável pela construção de uma das pontes de São Francisco.

1974 O programa A Voz das Forças Armadas, na Rádio Portugal Livre, anunciou há 48 anos, antes mesmo do 16 de Março, o apoio ao Movimento dos Capitães.

1975 Foi publicado há 47 anos o Programa de Política Económica e Social, coordenado por Ernesto Melo Antunes, que ficaria desactualizado logo em 11 de Março seguinte, com o contragolpe gonçalvista a uma movimentação de Spínola.

1981 Teve lugar há 41 anos a tentativa de golpe de estado em Espanha, com o assalto das Cortes pelo tenente-coronel Tejero Molina, cujo domínio daria a Juan Carlos todo o prestígio democrático de que gozou.

2010 A maior base de dados estatísticos sobre Portugal -- a Pordata – com acesso universal e gratuito, passou há 11 anos a estar disponível na Internet, resultado de uma iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, então presidida pelo investigador independente e antigo ministro socialista da Agricultura António Barreto.

2017 O antigo diretor-geral do FMI (entre 2004-07) Rodrigo Rato (n.1949), ex-ministro espanhol da Economia do PP nos governos de Aznar (1996-2004) foi condenado há 5 anos a 4 e meio de prisão por se ter apropriado indevidamente de património de dois bancos espanhóis a que presidia, uma acusação que vinha de 2014 e entrou em tribunal em 2016.

2021 A pesquisa de anticorpos Covid-19 na Nigéria sugeriu há 1 ano que 4 milhões de pessoas tiveram o vírus apenas no estado de Lagos, mais do que o número oficialmente registado em toda a África.