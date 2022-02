O PP espanhol devia olhar para o que sucedeu ao seu homólogo português (o CDS saiu da AR), para evitar certas manifestações mais disparatadas.

É certo quer eu não simpatizo demasiado com a Sra. Ayuso, desde que a vi ganhar umas eleições qualificando como liberdade um abandonar demasiado cedo de medidas sanitárias contra a Pandemia. E não iria simpatizar mais com ela, ao saber como deu dinheiro público ao seu irmão. Menos ainda depois de ver que nem à vontade dos seus apoiantes corresponde.

Mas o problema é que os espanhóis são mais franquistas do que conservadores, apesar de terem enriquecido com uma economia especulativa que lhes foi dada por Felipe González (mais apropriada portanto de um partido de Direita; mas também nunca ninguém terá dito que González era um esquerdófilo). E sempre têm o Vox para votar agora. Preferirão, de resto, o autêntico, do que uma Ayuso de má consciência ou um PP no estado em que ela o deixou.

Em Portugal o antigamente tem menos apoiantes, como se verá pelo Chega (que ainda assim com demasiados votos).