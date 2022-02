Putin diz que Rússia está "sempre" aberta ao "diálogo", mas que interesses do país "não são negociáveis"

Vladimir Putin disse, esta quarta-feira, que a Rússia está aberta “ao diálogo”. O Presidente russo destacou que o país procura “soluções diplomáticas”, mas ressalvou que os interesses do país “não são negociáveis”.

“O nosso país está sempre aberto ao diálogo direto e honesto, à procura de soluções diplomáticas para os problemas mais complexos”, começou por dizer o chefe de Estado russo, referindo-se ao conflito com a Ucrânia, num discurso que foi transmitido na televisão no âmbito do Dia do Defensor da Pátria, celebrado hoje na Rússia.

“Os interesses da Rússia, a segurança dos nossos cidadãos, não são negociáveis”, acrescentou.

Recorde-se que a tensão entre a Rússia e a Ucrânia continua a aumentar e uma guerra parece cada vez mais próxima, sobretudo depois de Putin reconhecer a independência dos territórios separatistas russos em Donbass, no leste da Ucrânia, para onde enviou tropas. Já na manhã desta quarta-feira, o exército ucraniano confirmou que um soldado morreu e vários ficaram feridos na sequência de ataques nestas regiões nas últimas 24 horas.

Também nas últimas horas, vários países aprovaram sanções contra a Rússia.