A ditadura da inclusão: bom senso precisa-se!

Por Sofia Aureliano

Atualmente, temos sido expostos a um vírus silencioso que se afigura mais nefasto, sobretudo a médio e longo prazo, do que o da Covid-19. Um vírus de mão humana, que cumpre uma agenda ideológica radical e que se vai instalando lenta e progressivamente, mascarado de progresso: o vírus do fundamentalismo da inclusão.

Atingem miúdos e graúdos e, passo a passo, vão amolgando a nossa identidade coletiva e ostracizando as nossas escolhas individuais. Inquietam-me, acima de tudo, as gerações mais novas que, com a capacidade de questionar ainda em desenvolvimento, estão mais vulneráveis a manifestações desprovidas de sentido que lhes dão a bitola do certo e do errado. Um padrão muito diferente do que nos regeu a ação e o pensamento, a nós, mais velhos, não nos tendo tornado, por isso, seres mais egoístas, menos autónomos ou inclusivos. Pelo contrário. Com algumas exceções, naturalmente, tendo a considerar que já educámos melhor do que hoje educamos. Mesmo estando agora sobre a égide da narrativa de uma alegada (e incontornável) evolução civilizacional.

Aquele dito popular sobre os benefícios de não gostarmos todos do mesmo está a esvaziar-se à medida que vão sendo instituídas regras pseudo bem-intencionadas que, alegando uma necessária normalização da diferença, vão destruindo o que nos torna únicos e especiais. E, paradoxalmente, limitam-nos a liberdade de movimento e de pensamento. Na apologia da diferença, esbanjam-se rótulos e faz-se a distribuição de cabeças por compartimentos. De onde dificilmente conseguimos sair.

Mais preocupante é que tudo avança discreta e subtilmente e, quando reparamos, já estamos aprisionados numa nova forma de estar, num novo “politicamente correto”, que apaga a nossa história e redefine os novos limites do comportamento. Sem nos apercebermos, não questionamos. E somos infetados.

Um exemplo concreto. Durante milénios, a palavra “Mãe” significou amor, colo, família. Hoje, querem reduzi-la à sua condição funcional. De gestação e amamentação. Ao abrigo da promoção de uma “assexuação” da linguagem reprodutiva, para espelhar os avanços no processo de inseminação artificial, sugere-se que “Mãe” seja substituído por “pessoa lactante”. O argumento: um homem transgénero já pode gerar vida, pelos que deve adaptar-se a linguagem associada à gestação a esta nova realidade. Substituindo a palavra, todas as possibilidades estariam incluídas.

Faz sentido? Absolutamente nenhum. Esta é mais uma manifestação extrema do fundamentalismo progressista da defesa da identidade de género.

“Mãe” não é sinónimo de “pessoa lactante”. É, e continuará a ser, muito mais do que isso. É quem cuida, é quem ama, é quem educa. Não é necessariamente quem gera ou amamenta.

Ao propor esta alteração, que já teve consequência legislativa em países de primeiro mundo como a Austrália ou o Reino Unido, está a promover-se mais a exclusão do que a inclusão. Porque o fundamentalismo da identidade de género acolhe esse grande contrassenso: promove a vontade dos nichos ignorando a condição das maiorias. É a ditadura da inclusão.

A histeria do fundamentalismo é perigosa porque os seus agentes promotores já perceberam que é mais estratégico, logo, mais eficaz, agir com subtileza. Depois do mal feito, é difícil voltar atrás. E, exemplo atrás de exemplo, têm conseguido fazer vingar pequenas mudanças que abrem caminho a grandes modificações sociais. Que não são positivas.

Chamam-lhe progresso civilizacional. Mas o que dizer de se achar que é necessário evitar que as crianças “atirem o pau ao gato”, para que não se tornem adultos violentos ou desrespeitadores dos animais? Não formamos as nossas crianças para que saibam fazer escolhas. Não as ensinamos a avaliar as situações. Damos-lhes tudo como dado adquirido, indicando como correto um único caminho. Não há espaço para o erro, tão essencial para o crescimento e a aprendizagem. Onde está, então, o progresso?

Estão a retirar às crianças o sonho, censurando as histórias de encantar de príncipes e princesas, bruxas e dragões, porque não traduzem o dia-a-dia que ser inclusivo. Mas porque raio têm de traduzir? São histórias de encantar. Porque lhes atribuem significados que não têm e lhes deduzem ideais que não defendem?

As gatas borralheiras não reportam ao trabalho infantil. As rainhas más não existem e não há maçãs envenenadas cujo efeito se vença com um beijo. Os sete anões são personagens divertidas de uma história com final feliz, que não fomenta qualquer desrespeito pelas pessoas com nanismo. Desrespeitoso é privar as crianças de contactarem com estas histórias. De rirem e de sonharem com elas. De serem crianças e olharem para o mundo com a ingenuidade que as caracteriza, sem espaço para a maldade. Terão muito tempo para perceber o que as rodeia. É injusto que as forcem a crescer antes do tempo.

A ausência de bom senso é uma das características dos novos tempos condicionados por este fundamentalismo da inclusão. Como em qualquer manifestação radical, não se age com equilíbrio, nem se segue qualquer lógica.

Ao mesmo tempo que se bloqueia o acesso às histórias infantis, porque podem sugerir a prossecução de comportamentos preconceituosos e exclusivos, não se vislumbram malefícios na promoção das indústrias de videojogos, a maioria deles, violentos e nada pedagógicos, porque ao serem protagonizados por personagens robóticas (sem género) são rotulados como absolutamente inofensivos. Para o fundamentalismo da inclusão, são! O resto não importa.

Para além da missão de educar, que é a mais importante, essencial e herculana de todas, os pais de hoje têm o enorme desafio de ensinar os seus filhos a pensar. Tendo de fazê-lo contra os atos e omissões de uma sociedade dividida entre os que não querem saber e deixam passar (infelizmente, a maioria), e aqueles que aproveitam o desinteresse geral para propagar o vírus. Não é, de todo, tarefa fácil: ser razoável, trilhando um caminho muitas vezes solitário, quando tudo o que vinga e é trendy carece de bom senso.