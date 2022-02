Idris Elba revela que se vai afastar da representação para investir na sua carreira musical

Idris Elba revelou que pretende afastar-se temporariamente da representação para investir na sua carreira musical.

“Alguns podem pensar: 'Bem, será a morte da sua carreira na representação se as músicas forem más'. Lidei com essa luta interna ao longo dos anos. Agora estou em paz e escolhi. Isto é o que estou a fazer e vou fazer. Alguns vão adorar e outros vão odiar", disse o ator, de 49 anos, em declarações à Vanity Fair.

Elba considera que “fazer música é um processo muito desgastante” e que “é muito difícil gravar um filme e depois ir para o estúdio ou fazer uma música”.

Recorde-se que o artista deu vida a um DJ na série da Netflix 'Turn Up Charlie' e apresentou-se no famoso festival Coachella em 2019. Além disso, Idris Elba atuou na receção do casamento de Meghan Markle e do príncipe Harry, em 2018.