Ucrânia sobre sanções contra Rússia: "Batam mais. Batam com força"

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia não está satisfeito com as sanções contra a Rússia e pede que sejam mais rigorosas.

“Para impedir mais agressões de Putin, apelamos aos nossos parceiros que imponham mais sanções à Rússia agora. Os primeiros passos decisivos foram tomados ontem e estamos agradecidos por isso. Agora a pressão tem de aumentar para travar Putin. Atinjam a sua economia e os seus ‘comparsas’. Batam mais. Batam com força. Batam agora”, afirmou Kuleba, na rede social Twitter.

To stop Putin from further aggression, we call on partners to impose more sanctions on Russia now. First decisive steps were taken yesterday, and we are grateful for them. Now the pressure needs to step up to stop Putin. Hit his economy and cronies. Hit more. Hit hard. Hit now.