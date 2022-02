Após desacatos, PSP obrigada a dispersar grupo de adeptos do Ajax na baixa de Lisboa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) revistou e identificou, na noite de terça-feira, várias dezenas de adeptos do Ajax, após desacatos na baixa de Lisboa. Porém, não foi registada qualquer detenção.

Ainda assim, um dos adeptos do clube holandês ficou ferido devido a uma queda, necessitando de assistência médica no local.

Segundo indicou uma fonte do comando da PSP de Lisboa ao Notícias ao Minuto, as autoridades foram obrigadas a intervir para dispersar o grupo de "entre 60 a 70 pessoas", evitando assim qualquer tipo de agressão entre adeptos dos dois clubes.

Os adeptos do clube holandês encontram-se em Lisboa para o jogo frente ao Benfica, marcado para esta quarta-feira, às 20h, no Estádio da Luz.

UCL. 22.02.2022

Benfica - Ajax.

