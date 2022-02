Russos preferem guerra a ver Ucrânia na NATO, diz sondagem

Uma sondagem feita pela CNN e publicada esta quarta-feira conclui que cerca de metade dos russos prefere que o seu país utilize força militar contra Ucrânia para evitar que Kiev adira à NATO.

O inquérito, realizado pela empresa Savanta ComRes, a cidadãos da Ucrânia e da Rússia, mostra que apenas 25% dos russos considera que seria errado usar o exército contra a Ucrânia, e outros 25% não tem a certeza qual será a melhor opção para resolver a atual tensão entre os dois países.

Os dois países vizinhos têm uma história complicada entre si e 43% dos russos acredita que seria um erro "reunificar" os dois por via da força. Contudo, 36% considera que não é uma má opção.

No que toca aos ucranianos, a CNN mostra que a recusa do uso da força é maioritária, com 70% dos inquiridos a afirmarem que seria errado que a Rússia usasse a sua força militar para evitar que a Ucrânia se unisse à NATO ou para unificar os dois países (73%).

Existe, com base no inquério, um consenso sobre não haver o sentimento de "um só povo" com os russos, defendendo, assim, a existência e permanência de dois povos distintos. No entanto, apenas 21% dos ucranianos antecipa um final pacífico do dispute territorial, em comparação com 65% dos russos.

A CNN mostra ainda que 26% dos ucranianos espera por parte dos EUA ou da NATO uma defesa militar, e consideram mais provável que haja sanções económicas contra os líderes russos (46%) ou empresas russas (34%).

O inquérito foi realizado a mais de mil pessoas em cada país (1.021 na Rússia e 1.075 na Ucrânia) e realizou-se 'em formato online entre 7 e 15 de fevereiro, antes do discurso de Vladimir Putin.