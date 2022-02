Jato privado de Elton John sofre problema hidráulico e aterra de emergência na Irlanda

Quando já estava a caminho dos Estados Unidos, onde vai dar concertos, o avião precisou de aterrar de emergência na Irlanda, devido a um problema. Com os ventos fortes que se faziam sentir naquela zona, o piloto só conseguiu aterrar o avião à terceira tentativa.





Elton John viveu um episódio aterrorizante durante a sua viagem num jato privado do Reino Unido para Nova Iorque, onde tem dois concertos marcados no conhecido Madison Square Garde, esta terça e quarta-feira.

Segundo o Page Six, quando já estava a caminho de terras americanas, o jato sofreu uma falha hidráulica, sendo forçado a fazer uma aterragem de emergência, perto da costa sul da Irlanda.

No entanto, os ventos fortes não facilitaram os comandos do piloto, que apenas à terceira tentativa conseguiu aterrar no aeroporto de Farnborough, que estava minado de ambulâncias e bombeiros para desobstruir a pista de descolagem.

"O avião estava a ser fustigado e não conseguia aterrar. Foi horrível de se ver", disse uma testemunha ao The Sun.

Já um trabalhador que estava no aeroporto contou ao Page Six que tudo ficou silêncioso quando se soube que o jato estava em perigo. "O nariz do avião estava demasiado vertical. O avião estava a descer e a meio caminho desistiu de tentar aterrar".

Neste momento, "uma multidão tinha-se reunido depois de se saber que Elton estava em dificuldades. E quando o avião voltou a dar a volta para uma segunda tentativa de aterragem, a tempestade ficou ainda pior".

"Foi apenas à terceira tentativa que o avião desceu. O piloto fez uma aproximação mais plana e o vento tinha caído ligeiramente. Todos ficámos extremamente aliviados", disse o trabalhador.

Segundo a mesma fonte, Elton John ficou abalado com a situação, mas decidiu embarcar noutro avião para não desapontar os seus fãs norte-americanos.