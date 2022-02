23 de fevereiro 2022 às 14:48

Retalho. Pagamentos atingiram 564,3 mil milhões em 2021

No ano passado, foram feitos menos 10,5 milhões de pagamentos com cheques e efeitos comerciais, no valor de 24,2 mil milhões de euros (menos 41,1% e 28,7%, respetivamente, face a 2019).