Novo Banco. Fundo de Resolução afasta para já novo pagamento

O Fundo de Resolução bancário garantiu que “tem a forte convicção” de que não será preciso fazer novo pagamento ao Novo Banco, apesar de só ter para análise as contas preliminares do banco de 2021. “As contas preliminares estão em análise, pelo que é prematuro fazer comentários. Ainda assim, é possível reafirmar-se, com base nos dados disponíveis, a forte convicção de que não seja devido qualquer pagamento pelo Fundo de Resolução relativamente às contas de 2021”, disse o Fundo de Resolução (FdR) em resposta à Lusa.

Ainda segundo o FdR, “não foi submetido qualquer pedido de pagamento [do Novo Banco] ao abrigo do Acordo de Capitalização Contingente”, explicando, contudo, que esse pedido só será feito com base nas contas anuais auditadas, as quais “ainda não estão fechadas nem auditadas”.

Para já, afirmou que apenas “conhece uma versão preliminar das contas, que estão ainda sujeitas a alguns fatores de incerteza”.

Esta resposta surge depois de o Jornal Económico ter avançado que o Novo Banco se prepara para pedir este ano mais dinheiro ao Fundo de Resolução (entidade da esfera do Estado) apesar de ter fechado 2021 com lucros de cerca de 200 milhões. Fonte oficial do Ministério das Finanças não quis fazer comentários, remetendo para a posição do Fundo de Resolução, “a quem compete nesta fase fazer a sua avaliação”.

Em 2017, o Estado português acordou a venda de 75% do banco ao fundo de investimento norte-americano Lone Star. Então, foi criado um mecanismo de capitalização contingente pelo qual o Fundo de Resolução se comprometeu a, até 2026, cobrir perdas com ativos ‘tóxicos’ com que o Novo Banco ficou do BES até 3.890 milhões de euros.

O Novo Banco já consumiu até ao momento 3405 milhões de euros de dinheiro público ao abrigo do mecanismo de capitalização acordado em 2017. Pelo acordo, o banco ainda pode ir buscar mais 485 milhões de euros.

As duas entidades têm uma disputa em Tribunal Arbitral quanto à aplicação do regime contabilístico transitório IFRS 9. Caso o banco ganhe a ação deverá ter impacto no dinheiro a pagar pelo Fundo de Resolução.