Surfistas atentos a possíveis ondas gigantes na Nazaré

Está prevista forte agitação marítima para a costa ocidental de Portugal Continental para os próximos dias e os amantes de surf de todo o mundo estão atentos à possibilidade de ondas gigantes na Nazaré.

O surfista Garret McNamara fala na "maior ondulação" que já viu "com vento favorável":

“Devo entrar no avião? De acordo com as previsões de hoje, será a maior ondulação que já vi com vento favorável. Estou a ponderar marcar um voo. Vou esperar até ao último avião para dar tempo para a ondulação se materializar (…) Não quero mesmo entrar num avião, mas se esta é a ondulação com a qual eu sonho não a vou querer perder! O que devo fazer?", lê-se num post de Instagram do surfista que está atualmente no Hawai.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estarão primeiro sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00 de quinta-feira, passando depois a laranja. O aviso laranja vai prolonga-se entre as 21h00 de quinta-feira e as 18h00 de sexta-feira, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir uma altura máxima de 10 a 11 metros.

De acordo com o site Notícias ao Minuto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) reitera a informação acima mas diz que as ondas gigantes da Nazaré são um fenómeno "mais local" que pode ser "intensificado pelo canhão".

Recorde-se que o recorde da maior onda surfada pertence ao brasileiro Rodrigo Koxa, com 24,38m de altura, em novembro de 2017. Antes de Koxa, o título era do havaiano Garrett McNamara, com 23,77m de altura, em 2011.