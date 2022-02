Queda de grua causa tremendo susto perto do hotel onde Manchester United está hospedado em Madrid

Uma grua caiu, esta quarta-feira, junto ao hotel, em Madrid, Espanha, onde os jogadores do Manchester United estão hospedados. Segundo a imprensa local, não há feridos a registar.

A poucas horas do encontro frente ao Atlético de Madrid, o estrondo da queda da grua assustou aqueles que passeavam por uma das principais ruas da capital espanhola e também os jogadores, que recorreram às varandas para perceber o que tinha acontecido. Um deles foi o internacional português Bruno Fernandes, segundo mostram as imagens publicadas na conta da rede social Twitter do famoso programa de futebol El Chiringuito.

Pelas 20h de hoje, no Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid, de João Félix, e Manchester United, de Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo defrontam-se na primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões.

📷 La imagen (vía @marcosbenito9) | Una grúa, desplomada frente al hotel del Manchester United en el centro de Madrid. No hay que lamentar heridos.



Estamos en directo:

🔴YT: https://t.co/G1FP6OMq17

🔵FB: https://t.co/s1uZ3pOJAx

🟣TW: https://t.co/PK67wyCYdb pic.twitter.com/uQWUCNNS3x — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 23, 2022

🚨 @B_Fernandes8 se asoma a la ventana de su habitación para ver la grúa que ha caído frente al hotel del United.



🔴YT: https://t.co/InP9sxneB9

🔵FB: https://t.co/IHAuqSAMc0

🟣TW: https://t.co/PK67wyCYdb



📹 @marcosbenito9 pic.twitter.com/cWcONuFofB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 23, 2022