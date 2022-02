Ministério dos Negócios Estrangeiros alvo de ataque informático

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) sofreu esta quarta-feira um ataque informático, que terá comprometido informação confidencial, avançou a revista Sábado. A maior consequência terá sido a interrupção do serviço de email do ministério de Augusto Santos Silva.

De acordo com a CNN Portugal, a intrusão na rede informática do MNE foi detetada pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS) e a Polícia Judiciária (PJ) já está a investigar se esse acesso comprometeu a Rede Informática do Governo (RING), uma vez que há o risco dessa infraestrutura ter sido indevidamente acedida.

Ainda não foram prestados quaisquer esclarecimentos por parte do Ministério.