Estados Unidos vão impor sanções aos gestores do Nord Stream 2

A Casa Branca anunciou, esta quarta-feira, que vai impor sanções aos gestores do gasoduto Nord Stream 2, que pertence à empresa estatal russa Gazprom. Esta medida surge no dia seguinte ao presidente norte-americano, Joe Biden, de anunciar sanções a bancos, oligarcas e deputados russos.

Não obstante, estas sanções são apresentadas depois do chanceler alemão, Olaf Scholz, ter dito na terça-feira que a Alemanha iria suspender a certificação do gasoduto, uma decisão elogiada por todos os aliados da NATO.

De acordo com um comunicado publicado no site da Casa Branca, Joe Biden afirma que estas sanções "são outra parte da nossa tranche inicial de sanções". "Como deixei claro, não vamos hesitar em tomar novos passos se a Rússia continuar a provocar", asseverou o presidente no texto.

Na terça-feira, os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido impuseram uma série de sanções a indivíduos e entidades ligadas ao regime russo, depois de Vladimir Putin ter anunciado o reconhecimento da independência das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, no leste ucraniano.

Ainda no mesmo dia, o parlamento russo autorizou o uso de ação militar nas repúblicas separatistas, localizadas dentro das fronteiras ucranianas, alimentando a ameaça de uma invasão russa na Ucrânia.

De realçar que o gasoduto Nord Stream 2 foi construído para ligar a Rússia à Alemanha diretamente pelo mar Báltico, permitindo o aumento do fornecimento de gás natural para a Europa.

O gasoduto está completado desde 2021 e é operado pela Gazprom, a empresa estatal russa de energia, mas a decisão da Alemanha trava agora a certificação da infraestrutura.