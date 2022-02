23 de fevereiro 2022 às 20:30

Cinco assaltantes de gasolineiras e farmácias condenados a penas de prisão até seis anos

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), em apenas 20 dias, entre 14 de janeiro de 2021 e 3 de fevereiro de 2021, os arguidos praticaram dez assaltos com recurso a uma réplica de arma de fogo, subtraindo quase 10 mil euros.