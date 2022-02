Convocada reunião do Conselho de Defesa Nacional

"Na sequência dos últimos acontecimentos na Ucrânia, o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas convocou o Conselho Superior de Defesa Nacional para hoje, 24 de fevereiro, às 12h00 no Palácio de Belém", lê-se no comunicado.





Após do início do ataque à Ucrânia por parte da Rússia, António Costa indicou esta quinta-feira de madrugada que solicitou ao Presidente da República a reunião urgente do Conselho Superior de Defesa Nacional, pedido esse confirmado por Belém. A reunião está marcada para o meio dia.

"Na sequência dos últimos acontecimentos na Ucrânia, o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas convocou o Conselho Superior de Defesa Nacional para hoje, 24 de fevereiro, às 12h00 no Palácio de Belém", lê-se no comunicado.

O primeiro-ministro, na mesma publicação, anunciou também uma reunião com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, o ministro da Defesa Nacional e o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que terá lugar às 9h00, na residência oficial de António Costa.

"Condeno veementemente a ação militar da Rússia à Ucrânia", afirmou o governante. "Os meus pensamentos estão com o povo ucraniano perante este ataque injustificado e lamentável", acrescentou.