24 de fevereiro 2022 às 20:10

EM DIRETO| 1º dia de guerra na Ucrânia: 57 pessoas morreram e 169 ficaram feridas

De acordo com as autoridades ucranianas, registaram-se 57 mortes e 169 feridos no país. Não obstante, houve mais de 50 soldados russos que morreram devido aos conflitos, informa ainda a Ucrânia. Uma onda de protestos cresceu pelo mundo, nomeadamente na Rússia, onde milhares de civis saíram às ruas para protestarem contra o início da guerra. Pelo menos mais de 1.400 pessoas foram detidas pelas autoridades locais. Ocidente promete sanções "devastadoras": o presidente dos EUA e a NATO mais unidos para travar a Rússia.