7 de maio 2022 às 12:15

EM DIRETO | Antigo eletricista guia russos pelos túneis de Azovstal

Forças russas combatem nas profundezas de Azovstal, guiadas por um antigo eletricista que as tem orientado através da rede de túneis debaixo desta metalúrgica, anunciou Anton Gerashchenko, conselheiro de ministério do Interior ucraniano. Combate-se no escuro, temendo sufocar, enquanto a superfície do ultimo reduto ucraniano em Mariupol é varrida por artilharia, mísseis e bombardeamento aéreos russos. Acompanhe aqui os acontecimentos da guerra ao minuto.