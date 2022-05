21 de maio 2022 às 12:47

EM DIRETO | António Costa na ucrânia: "O que aconteceu aqui foi inadmissível"

O dia de hoje fica marcado pela ida de António Costa a Kiev, onde estará reunido com Volodymyr Zelensky. O primeiro-ministro português visitou, durante cerca de uma hora, a cidade de Irpin. "Estou impressionado com a brutalidade do que aconteceu com as populações civis", disse. Acompanhe aqui os acontecimentos da guerra ao minuto.