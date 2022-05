8 de maio 2022 às 09:26

EM DIRETO | Ataque russo contra escola em Lugansk faz dois mortos e 60 desaparecidos

As tropas russas atacaram uma escola, na região de Lugansk, no leste da Ucrânia, provocando duas mortes e 60 desaparecidos sob os escombros, informaram fontes da autoridade regional. "As 60 pessoas debaixo dos escombros estão provavelmente mortas", afirmam as fontes através do Telegram, de acordo com o portal Ukrinform. Acompanhe aqui os acontecimentos da guerra ao minuto.