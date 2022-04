18 de abril 2022 às 08:17

EM DIRETO | Ataques com mísseis em Lviv fazem pelo menos seis mortos

Ihor Zhovkva, vice-chefe do gabinete de Volodymyr Zelensky, informou esta segunda-feira, à emissora pública da Ucrânia, que o questionário que oficializa o pedido de adesão à União Europeia pela Ucrânia já foi preenchido. E remata: "a bola está do lado dos Estados-membros da UE". Maksym Kozytskyy, governador da região de Lviv, disse que o ataque russo a Lviv, com recurso a mísseis, matou pelo menos seis pessoas, entre as quais uma criança. Acompanhe aqui os acontecimentos.