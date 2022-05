28 de maio 2022 às 10:55

EM DIRETO | Ausência de escalão intermédio entre comandantes e soldados é das maiores fragilidades russas

Entre as muitas fragilidades que são apontadas à estrutura militar russa, a ausência de um escalão intermédio entre comandantes e soldados é particularmente notória. Esta camada de militares, gente com anos de experiência na linha da frente, é crucial na doutrina militar da NATO, que coloca as decisões estratégias nas mãos de comandantes, contudo permite aos escalões mais baixos improvisar no terreno. Acompanhe aqui os acontecimentos da guerra ao minuto.