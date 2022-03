24 de março 2022 às 19:35

EM DIRETO | Biden avisa que NATO vai responder se Rússia usar armas químicas

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) garantiu esta quinta-feira que caso a Rússia utilize armas químicas ou biológicas, a NATO irá "responder", estando a Organização do Tratado do Atlântico Norte mais "únida do que nunca" — algo que Putin "nunca esperaria", disse Joe Biden, em conferência de imprensa após a cimeira da NATO. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.