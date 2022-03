11 de março 2022 às 10:10

EM DIRETO | Bombardeamentos russos atingem hospital psiquiátrico com 330 pessoas

Ao 16º dia de invasão russa à Ucrânia, o governador de Kharkiv afirma que bombardeamentos russos atingiram um hospital psiquiátrico com 330 pessoas. Ainda não há, contudo, informações sobre o número de mortos. De acordo com a ONU, já fugiram do seu país cerca de 2,5 milhões de ucranianos, sendo que 1,5 milhões destes foram para a Polónia. Acompanhe aqui a situação ao minuto.