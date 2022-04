12 de abril 2022 às 15:40

EM DIRETO | Contagem provisória aponta para a morte de pelo menos dez crianças em Bucha

Foi contabilizado o total de 400 civis mortos no massacre em Bucha, entre as quais dez são crianças. Este balanço ainda é provisório, indicaram as autoridades ucranianas. No Parlamento lituano, Zelensky destacou as atrocidades que as tropas russas cometeram nas áreas onde ocuparam, tendo violado “meninas menores e crianças muito pequenas”. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.