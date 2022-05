4 de maio 2022 às 10:43

EM DIRETO | Costa reúne-se hoje com o primeiro-ministro ucraniano

O primeiro-ministro, António Costa, reúne-se, esta quarta-feira, com o seu homólogo ucraniano, Denys Shmygal, por videoconferência, duas semanas depois do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ter discursado no Parlamento português. O encontro está marcado para as 11h30, hora de Lisboa. Acompanhe aqui os acontecimentos da guerra ao minuto.