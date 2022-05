4 de maio 2022 às 13:00

EM DIRETO | Costa vai a Kiev encontrar-se com homólogo ucraniano e com Zelensky

António Costa, que já se tinha mostrado disponível para viajar até à capital ucraniana se fosse convidado, vai mesmo a Kiev, no entanto, a data ainda não é conhecida. “A data [da visita] será divulgada num momento oportuno“, afirmou António Costa, adiantando aos jornalistas que essa deslocação incluirá reuniões com o homólogo ucraniano, mas também com o Presidente Zelensky. Acompanhe aqui os acontecimentos da guerra ao minuto.