7 de março 2022 às 09:34

EM DIRETO | Delegação russa já partiu para Bielorrússia para nova reunião com Ucrânia



Uma delegação de negociadores russos já está a caminho da Bielorrússia para outra ronda de negociações com os ucranianos. O encontro acontece, note-se, no dia em que a Rússia comprometeu-se com um cessar-fogo, de modo a que seja possível serem retirados civis através de corredores humanitários. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.