28 de março 2022 às 08:28

EM DIRETO | Haverá nova ronda de negociações, confirma Zelensky

O Presidente da Ucrânia confirmou domingo de noite que haverá uma nova ronda de negociações de paz com a Rússia, salientando que o “objetivo claro” é “a paz e a restauração da vida normal o mais depressa possível”. E frisa: "As nossas prioridades nas negociações são conhecidas. A soberania e a integridade territorial da Ucrânia não são questionáveis. As garantias efetivas de segurança para o nosso Estado são obrigatórias”, pode ler-se na legenda de um vídeo publicado por Volodymyr Zelensky no telegram, na noite de domingo. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.