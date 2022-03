25 de março 2022 às 18:00

EM DIRETO | Joe Biden diz que ucranianos "têm uma grande espinha dorsal e muito estômago"

A primeira paragem do líder norte-americano na Polónia foi na base militar das tropas da 82.ª divisão militar aérea dos EUA, onde partilhou uma pizza com os militares e ainda fez um discurso, dizendo que estes não tinham de ali estar e elogiou ainda a nação ucraniana. Já morreram mais de mil civis, entre os quais 93 crianças, na guerra, indica as Nações Unidas. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.