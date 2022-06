5 de junho 2022 às 09:23

EM DIRETO | Kiev volta a ser atacada pelas tropas russas

Christopher Miller, um correspondente do Politico em Kiev, reportou esta manhã que a capital ucraniana voltou a ser alvo de ataques pelas forças russas, pelas 5h00 locais. É "o primeiro ataque em semanas" após as tropas de Putin se terem concentrado no leste e sul da Ucrânia. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.