31 de maio 2022 às 09:15

EM DIRETO | Mais de mil empresas ocidentais saíram da Rússia

Pelo menos 1.037 empresas ocidentais saíram da Rússia desde o início da guerra, de acordo com o Kyiv Independent, que cita um estudo da Kyiv School of Economics. As empresas que declararam ter saído do país contabilizavam 32,5 mil milhões de dólares (mais de 30 mil milhões de euros) em receitas e 19,9 mil milhões em capital (18,5 mil milhões de euros). Acompanhe aqui os acontecimentos da guerra ao minuto.